75-jarig huwelijk echtpaar G. Tanahatoe en J.D. Tanahatoe-Buter

Guustaaf Tanahatoe (geboren op 12 mei 1921) en Juliana Dientje Buter (geboren 11 januari 1925) zijn op 5 mei 1943 getrouwd in de oorlogsjaren in Bandoeng op Java (Nederlands Indië). Ze waren toen respectievelijk 21 en 18 jaar oud. Guus diende in die jaren bij de KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger).

Het gezin (vader, moeder en vier zoons) is na de oorlog (in 1950) vertrokken naar Nederland - waar een vijfde zoon werd geboren - en opgevangen in Westerbork. Via Westerbork is het gezin tijdelijk woonachtig geweest in een pension in Appelscha. In 1952 kwam het gezin te wonen in een Hollandse wijk in Leeuwarden als eerste donkergetinte bewoners. Ze voelden zich daar niet direct welkom.

Guus werkte bij de Koninklijke Luchtmacht op vliegbasis Leeuwarden. Hij mocht op vijftigjarige leeftijd met pensioen en werkte daarna nog tien jaar als ambtenaar bij de gemeente Leeuwarden op de afdeling Grondbedrijf. Guus beoefende sportactiviteiten tot op hoge leeftijd en was langdurig actief in het verenigingsleven. Hij leest tot op heden de krant van A tot Z nog door, leest ook boeken en kijkt veel natuurfilms en sport op de televisie. Verder heeft hij interesse in alle mogelijkheden van zijn computer en luistert hij graag naar country-muziek.

Juul is altijd intensief bezig met het wel en wee van de familie en hun kennissen. Haar sociale leven, (de contacten met hun gezamenlijke buren in de flat, de vrouwenvereniging en diverse clubs zoals zwem- en schilderclub) zijn voor haar heel belangrijk.

Guus en Juul zijn trouwe bezoekers van de kerk. Het echtpaar heeft jarenlang een eigen motorboot, de 'Kantjil', gehad waarmee over de Friese wateren werd gevaren.

Guus heeft een slogan: Stel altijd een doel in je leven. Zijn mogelijk laatste doel was dan ook om zijn 75-jarig huwelijk met Juul nog te kunnen beleven.