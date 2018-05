Nederlandse première van Alien Documentary in De Harmonie

Alien Documentary, onderdeel van Strangers on Stage, is op 9, 10 en 11 mei te zien in De Harmonie. Strangers on Stage is een samenwerking tussen De Harmonie, Leeuwarden-Fryslân 2018 en het Nederlands Theater Festival.

In Alien Documentary bouwen drie Ierse mannen een podium voor muzikante Juno. Bren is jong en gelooft in Aliens, Peters weet van alles wat en Jim zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan.

Tijdens het werk wordt er gepraat en gelachen, maar de spanning stijgt en de vriendschap wordt getest, grappige verhalen komen voorbij en de diepste geheimen komen bloot te liggen. Tegen de tijd dat Juno arriveert voor haar optreden weten de mannen meer van elkaar dan ooit te voren.

Alien Documentary biedt een ontroerend en tegelijkertijd humoristisch inkijkje in de persoonlijke verhalen van deze drie theatertechnici. In hoeverre ken je elkaar echt, in hoeverre ben je een ‘stranger’ voor elkaar.