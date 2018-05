Lezing historicus Jonathan Israël in Tresoar

Historicus Jonathan Israël geeft dinsdag 8 mei van 20.00 tot 22.00 uur een lezing bij Tresoar. Hij gaat in op de opkomst van het republicanisme in de Westerse wereld en neemt daarbij Nederland en Zwitserland als voorbeelden.

​​Jonathan Irvine Israël is een Brits historicus die heeft geschreven over de Nederlandse geschiedenis, het tijdperk van de Verlichting en het Europese jodendom. Israël werd in januari 2001 benoemd tot hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de School of Historical Studies aan het Institute for Advanced Study in Princeton (New Jersey), Verenigde Staten.

Hij was eerder hoogleraar Nederlandse geschiedenis en instituties aan de Universiteit van Londen. Hij is een van de leidende historici over de Verlichting.

De lezing wordt in het Engels gehouden. Reserveren kan via info@tresoar.nl of 058-7890740 / 058-7890792.