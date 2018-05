Hettema toont werken in Noorderbreedte Revalidatie

Hetto Hettema slaat ditmaal een andere weg in, nadat hij zich eerst richtte op macro- en bloemenfotografie, stelt hij in deze expositie het Landschap (foto) centraal. Hij kadert speciaal de panorama-opnamen in op een eigenzinnige wijze, die naar zijn mening het beeld versterken en beter tot haar recht doet komen. Ook schuwt hij het experiment niet, en geeft in driedimensionaal beeld extra zeggingskracht aan de opname. Het hoge afwerkingsniveau van het geëxposeerde werk vindt Hetto van eminent belang, immers de kijker wil steeds opnieuw door het beeld worden verrast.

Noorderbreedte Revalidatie organiseert deze expositie in samenwerking met het Leeuwarder kunstbureau Art Connection. De expositie is dagelijks van 8.30 tot 22.00 uur te bezoeken.

Kijk voor meer informatie op www.artconnectionexpo.nl.