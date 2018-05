Connie Harkema toont werken in De Kanselarij

Het gaat om de nieuwste werken van de ruim vijftig schilderijen en gedichten die Connie heeft gemaakt in het kader van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018. Tegelijkertijd hangt in haar eigen galerie, 'Kunst in beweging' te Koudum, eerder gemaakt werk met ditzelfde thema.

,,De bedoeling van deze twee tentoonstellingen is om Friesland te presenteren als een plaats die openstaat voor samenwerking. De nadruk ligt op de eigen cultuur passend in een groter geheel. Ik denk dat dit ideaalbeeld goed aansluit bij ‘Iepen Mienskip’ en bij alle discussies van het moment rond de Europese Unie. Mijn streven is Leeuwarden te presenteren, enerzijds als onderdeel van Friesland en Nederland met eigen gebruiken, anderzijds als onderdeel van Europa, waarbij een aantal beroemde inwoners vanuit de Friese hoofdstad zijn uitgewaaierd naar verschillende delen van Europa c.q. de wereld. Stuk voor stuk mensen die vanuit hun eigen Friese cultuur een kunstzinnige reis hebben ondernomen. Een reis waarbij zij zich hebben moeten openstellen voor andere culturen, net zoals wij dit vandaag de dag ( zouden moeten) doen”, licht Connie haar werk toe.

Connie werkt vooral seriematig, zo ook voor deze tentoonstelling die uit vijf series bestaat. Met ‘Ingezoomd’, vier doeken van stof met gedichten, zoomt ze van Europa - via Nederland en Friesland - in op Leeuwarden. Met de vier kleine schilderwerkjes ‘Zij horen er ook bij’ vestigt ze de aandacht op de Friese Waddeneilanden. De ‘Friese Elfsteden’, bestaande uit twaalf schilderijen en een verzamelwerk, staan voor een goede onderlinge samenwerking die nodig is voor het organiseren van een grootschalig evenement als de Elfstedentocht. In ‘Verhaalportretten’ beeldt ze het leven uit van vier voormalige prominente bewoners uit Leeuwarden die Europa zijn ingetrokken. Tot slot zijn er de ‘Stadssonnetten’: schilderijen met gedichten over Europese steden, en de op zichzelf staande werken ‘Reizen & Thuiskomen’ en ‘Overzicht’.

De expositie in De Kanselarij (in samenwerking met Art Connection) duurt tot 2 juli en die bij 'Kunst in Beweging' tot het eind van dit jaar. Kijk voor meer informatie op www.connieharkema.nl