Bloemenkoning fleurt bloemenmarkt op

De Leeuwarder bloemenmarkt is dit jaar op Hemelvaartsdag 10 mei weer te vinden in de prachtige binnenstad van Leeuwarden.

De bloemenmarkt in Leeuwarden op Hemelvaartsdag is al een eeuwenoude traditie, geschat wordt dat deze markt circa driehonderd jaar oud is.

Dit jaar is ook de Hollandse bloemenkoning Michel Saarloos er weer. Deze standwerker voert een spectaculaire show op en gooit zijn bloemen (foto) en opmerkingen gewoon het publiek in. Michel reist het hele jaar door heel Europa om daar zijn Hollandse bloemen aan de man te brengen en komt slechts twee keer per jaar in Nederland om daar zijn kunsten te vertonen. Hij komt op Goede vrijdag in Groningen en op Hemelvaartsdag dus in Leeuwarden.