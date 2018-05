Bevrijdingsfestival Fryslân 2018 | Fotoverslag

De vredesvlam werd door premier Rutte ontstoken op het Oldehoofsterkerkhof, waarmee het startsein voor zowel het landelijke als het Friese Bevrijdingsfestival werd gegeven.

Het door tienduizenden mensen bezochte Bevrijdingsfestival Fryslân kende dit keer een zevental podia - meer dan ooit tevoren - en voor de kleinsten was er van alles te beleven op het Kinderfestival. De weersomstandigheden waren prachtig en er werd volop geproost, gedanst en gelachen. We moeten ons echter realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat die kwetsbaar is, en we in onze handjes mogen knijpen met onze leefomstandigheden. We tonen ons solidair met de mensen die niet in vrijheid leven, en bezinnen ons op het belang van het delen en in stand houden van vrijheid. Want vrijheid geef je door!

Fotograaf Humphrey Paap schoot op meerdere plekken in de Leeuwarder binnenstad een aantal fraaie sfeerbeelden.