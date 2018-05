Een garagebox heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade opgelopen door brand.

De brandweer van Menaam en Marsum werden rond een uur opgeroepen voor de brand aan de Da Gronemanstrjitte. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit de garage. De brandweer had de brand snel onder controle en kon daardoor erger voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is niemand gewond geraakt.