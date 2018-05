Kort politienieuws

Van een 21-jarige Leeuwarder is het rijbewijs ingenomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op de Willemskade in Leeuwarden een blaastest bij hem uitgevoerd, waar bij bleek dat de beginnend bestuurder onder invloed was. Ook heeft hij een proces-verbaal gekregen.

Op de Drachtsterweg in Leeuwarden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 36-jarige Groninger aangehouden. Tijdens de blaastest bleek dat hij onder invloed was. Hij heeft een boete van € 300 gekregen.

Een scooterrijder heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een rijverbod gekregen. De man reed in het centrum van Leeuwarden, waar hij door de politie werd aangehouden. Toen de bestuurder weigerde een blaastest te doen, kreeg hij een rijverbod opgelegd. Kort daarna werd de man rijdend aangetroffen op de Franklinstraat. Hij kreeg een proces-verbaal voor rijden tijdens een rijverbod.

Op de Roptastate in Leeuwarden is een 35-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Rond 3 uur kreeg de politie melding dat de man schreeuwend door de woning liep. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. Kort daarna schreeuwde de man opnieuw hard, waarna aanhouding volgde. De man bleek onder invloed van drugs te zijn. Hij is zaterdagochtend naar huis gestuurd met een tweede proces-verbaal.

Een 40-jarige Leeuwarder is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Cambuurstraat in Leeuwarden aangehouden. Hij veroorzaakte veel overlast en kreeg hiervoor een proces-verbaal. Kort hierna bleek de man opnieuw in de straat staan te schreeuwen. Deze keer werd hij aangehouden. Nadat hij enigszins bij zijn positieven was gekomen kreeg hij opnieuw een proces-verbaal voor verstoren openbare orde.

Een 52-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Nootdorpstraat in Leeuwarden aangehouden vanwege mishandeling.

Een 15-jarige Leeuwarder is donderdagavond rond 19.15 uur rijdend op een scooter aangetroffen in de Groene Ster. Hij kreeg een proces-verbaal.

Een 19-jarige man uit Groningen probeerde vrijdagmiddag meerdere zakjes drug de gevangenis in te smokkelen. Dat lukte niet en aanhouding volgde. De man moet zich 13 juli voor de rechter verantwoorden.

Dieven hebben geprobeerd in de nacht van donderdag op vrijdag in te breken in een woning aan de Okingastate. Er zijn braaksporen op kozijnen aangetroffen. Wie iets heeft gezien, kan de politie bellen op 0900 8844.