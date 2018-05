Allerbelabberdst Cambuur na penalty's uitgeschakeld door FC Dordrecht in play-offs

De manschappen van trainer René Hake hadden de heenwedstrijd nog simpel met 1-4 weten te winnen, maar in eigen huis gebeurde het ondenkbare en daarmee werd het seizoen abrupt beëindigd voor de geel-blauwen.

Wedstrijdverloop

Minuut één tot en met twaalf hadden schriftelijk af kunnen worden gedaan. Het eerste wapenfeit kwam daarna op naam van Martijn Barto die een poging van net buiten de '16' krap aan naast zag gaan. Vervolgens viel er - behoudens een slap ingekopt balletje van Matthew Steenvoorden (uit een corner) in de 21ste minuut - wederom lange tijd weinig te beleven. Op het halfuur gaf Daniel Crowley de bal mee aan Issa Kallon die de ban brak: 1-0 en tevens de ruststand.

De Leeuwarders hervatten de wedstrijd zonder wijzigingen.

FC Dordrecht deed al snel iets terug in de tweede helft; Jeremy Cijntje bracht in de 48ste minuut de 1-1 op het scorebord. In de 58ste minuut zette Jafar Arias de bezoekers zelfs op 1-2. Kort daarop had Kevin van Kippersluis de gelijkmaker op zijn schoen; Menno Bergsen, de goalie van de Dordtenaren, kreeg er echter nog een hand tegenaan. De resterende corner leverde de Leeuwarders niets op. In de 64ste minuut liet Kallon na de bal tegen de touwen te jagen. In de 71ste minuut ging de bal op de stip nadat Van Wermeskerken - buiten de '16' - Stankov aantikte. Mahmudov verzilverde het cadeautje van arbiter Blom: 1-3. Diezelfde Mahmudov maakte er in de 73ste minuut zowaar 1-4 van en op dat moment was het tweeluik tussen de beide teams volkomen in evenwicht. In de 78ste minuut zat het eerst Barto en vervolgens Houtkoop niet mee in de afronding dankzij miraculeuze reddingen van doelman Bergsen. In de reguliere speeltijd bleef het bij 1-4 en dus moest er worden verlengd.

Cambuur drong in eerste verlenging wel aan, maar het spel van de Leeuwarders was veelal te onverzorgd. Ondanks een goede kans van Van Kippersluis (uithaal werd gekeerd door Bergsen) in minuut 105 bleef de score onveranderd. Ook in de tweede verlenging werd niet gescoord en dus moesten penalty's uitsluitsel brengen. Daniel Crowley was de enige die miste vanaf de stip en dus was het einde seizoen voor de manschappen van trainer René Hake.

Opstelling SC Cambuur

Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van Wermeskerken, Mannes ('96 Mathieu), Crowley, Boerlage ('66 Rosheuvel), Kallon ('74 Houtkoop), Barto, Van Kippersluis

Karakteristieken

Uitslag: 1-4 (1-0)

Scoreverloop: 1-0 Kallon ('30), 1-1 Cijntje ('48), 1-2 Aris ('58), 1-3 Mahmudov ('71/ penalty), 1-4 Mahmudov ('73), FC Dordrecht wint na strafschoppen: 3-5.

Scheidsrechter Kevin Blom gaf geel aan Houtkoop (SC Cambuur) en Breedijk (FC Dordrecht).

Aantal toeschouwers: 7542