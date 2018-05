Aartsen toont werken bij De Friesland Zorgverzekeraar

Aartsen heeft in de psychiatrie gewerkt, waar zijn fascinatie voor intrinsieke motivatie is ontstaan. Waarom doen we wat we doen? Daarom staat in zijn beeldende werk het innerlijke centraal. Met het combineren van fotografie en verf probeert hij zijn eigen innerlijk te doorgronden en via een creatieve, zintuiglijke beleving aan de kijker over te brengen.

Elk kunstwerk is opgebouwd uit meerdere lagen. Dit zijn niet alleen de fysieke lagen, die bestaan uit de opeenstapeling van digitaal bewerkte foto's en aangebrachte verf, maar ook lagen van gevoelens, herinneringen en instincten die hierin verwerkt zijn.

Alle kunstwerken zijn onderdeel van de collectie van Kunstuitleen Friesland. Ze zijn zowel te huur als te koop.