Open Fries Texas Scramble toernooi 2018

Pitch en Putt Golf is een kortere variant van het grote golf. Het is een sport voor jong en oud en heel toegankelijk. Teams, met topspelers uit heel het land, schrijven zich graag in voor dit toernooi. Uiteraard zullen ook verschillende Leeuwarder teams te bewonderen zijn. Zo langzamerhand is dit toernooi tot een soort van klassieker onder de pitch en putt toernooien geworden.

Er worden drie ronden gelopen waarin drie verschillende vormen van Texas Sramble worden gespeeld.

Het toernooi begint om 10.00 uur en rond de klok van 16.30 uur zal de prijsuitreiking plaats gaan vinden.