Fietsster (57) uit Leeuwarden omgekomen bij ongeval met vrachtauto

Een 57-jarige fietsster uit Leeuwarden is vrijdagmorgen bij een aanrijding met een vrachtwagen om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats op de hoek van de Engelsestraat en de Harlingerstraatweg in haar woonplaats.

Een traumaheli met aan boord een Mobiel Medisch Team was in de straat geland om ambulancepersoneel bij te staan bij de hulpverlening.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De straat was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten.

De politie zoekt getuigen van het ongeval.