‘Vele hemels boven de zevende’, de bewerking van de debuutroman van Griet Op de Beek, is vrijdag 18 mei om 20.15 uur te zien in De Harmonie.

In dit beklemmende familiedrama doen de personages verwoede pogingen zich te ontdoen van de pijn in hun zelfgekozen leven. Het gaat vooral over de moeizame zoektocht naar het geluk terwijl alles juist anders uitwijst. Uiteindelijk blijken er maar twee mogelijkheden te zijn: de sprong naar de dood of de sprong naar de liefde.

Griet Op de Beeck heeft haar personages en de wereld waarin zij leven met veel humor en liefde beschreven. Op het toneel laten de acteurs ook zien wat niet geschreven is, wat tussen de zinnen en achter de woorden verscholen ligt: de ontreddering, het verdriet en de wanhoop, maar ook de vriendschap, de schoonheid, de grote liefde en tot slot de loutering.

De cast bestaat uit Henriëtte Tol (Bloedverwanten, Soldaat van Oranje), Hanne Arendzen (Intouchables, Eline Vere), Stefan Rokebrand (Musical Award voor Chez Brood, Celblok H), Peter Bolhuis (De prinses op de erwt: een modern sprookje, Sophie, Amandla! Mandela, Augustus: Oklahoma) en Anne Lamsvelt (Chez Brood, Dokter Deen). Ursul de Geer (Advocaat van de Duivel, Stoner, Gloed) tekent voor de regie.

Kaarten en meer informatie via www.harmonie.nl.