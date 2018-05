Leerling Bornego Lyceum in finale Scheikundeolympiade

Bornego-leerling Alwin Jansen heeft zich onlangs geplaatst voor de eindronde van de Nationale Scheikundeolympiade. Dat is een knappe prestatie voor deze leerling uit vwo-5 van Bornego Lyceum. Hij scoorde goed tijdens de twee voorrondes en hoort nu bij de 20 beste leerlingen op dit vakgebied in Nederland. Aan de scheikundeolympiade deden dit jaar ruim 4.000 leerlingen van verschillende scholen mee.

De Nationale Scheikundeolympiade is een wedstrijd voor leerlingen van het vwo en de havo. De wedstrijd is voor alle meisjes en jongens die het leuk vinden met scheikunde zowel theoretisch als praktisch bezig te zijn. En dat geldt zeker voor Alwin. Scheikunde vindt hij een prachtig vak. Voor hem was het daarom absoluut geen straf om zich ter voorbereiding op de eerste en tweede ronde door academische stof te worstelen. Hij volgde ook een speciale trainingsdag aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daar werd hij bijgepraat over ingewikkelde scheikundige processen. "Dat was echt heel leuk," aldus Alwin.

Finaleweek

Van 7 tot en met 14 juni is Alwin uitgenodigd om deel te nemen aan de eindronde van de Nationale scheikundeolympiade bij het bedrijf Cosun in Dinteloord. Deze ‘Nationale Scheikundeolympiadeweek’ bestaat uit (werk)colleges, practicum, ontspanning en een uitgebreide theorie- en practicumtoets. De uitslag wordt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 14 juni bekend gemaakt.