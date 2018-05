,We hebben een superfijn team’

Ze beoefent inmiddels een jaar of tien de roeisport. Jinny: ,,Ik heb de eerste jaren deel uitgemaakt van Den Bealch uit Terzool. Maar vorig jaar hebben de IJsselmeerminnen mij gevraagd om bij hen te komen roeien om te trainen voor de Harlingen Terschelling Roeirace. Op voorwaarden dat ik altijd wel volledig mee zou trainen. Dat betekende drie of vier keer in de week. Gelukkig kon ik dat regelen met mijn werkgever. Het is wel even een ritje een paar keer in de week van Heerenveen naar Makkum, maar ik heb ik het er graag voor over. Het is echt een kick om van zo’n super fijn team deel uit te maken en vaste roeister te zijn. En we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: Op naar het Nederlands kampioenschap.’’

Jinny vervolgt: ,,De IJsselmeerminnen haalden in 2016 hun eerste Harlingen Terschelling titel. In 2017 werd een tweede plaats behaald dus dit jaar waren de verwachtingen weer hooggespannen. In de hoofdklasse van de roeicompetitie is stevige concurrentie, daarnaast is door de stroming op het Wad de uitslag vaak onvoorspelbaar wat deze race zo uniek maakt.’’

Jinny is overigens bijzonder milieubewust: ,,We moeten goed zorgen voor het mooie en kwetsbare wad waar wij overheen mogen roeien tijdens de Harlingen Terschelling race. Dit betekent dus niets in de zee gooien enzovoort. Hier maak ik mij altijd hard voor. Dus geen peuken, lege blikjes bier, plastic en bananen in het water gooien. Dit is kennelijk nog steeds lastig om te begrijpen voor sommige mensen en ik wil er volgend jaar samen met de wedstrijdcommissie over praten. Er moet veel meer aandacht komen voor ons Unesco wereld erfgoed.’’

De 34 kilometer lange race werd afgelegd in een tijd van 3:07.07.