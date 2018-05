Jan Olde Riekerink nieuwe trainer sc Heerenveen

Met Olde Riekerink haalt sc Heerenveen een trainer met internationale ervaring in huis. De 55-jarige oefenmeester is al sinds 1995 actief als trainer in het betaald voetbal. Olde Riekerink begon zijn trainerscarrière in de jeugd van Ajax en was hier werkzaam tot 2002. Daarna was hij achtereenvolgens als hoofdtrainer actief bij het Belgische AA Gent en FC Emmen en werd hij in de zomer van 2005 assistent-trainer onder Co Adriaanse bij FC Porto in Portugal. Vervolgens ging hij als assistent-trainer van Adriaanse aan de slag in de Oekraïne bij Metallurg Donetsk.

In 2007 keerde Olde Riekerink terug naar Ajax voor een periode van vier jaar als Hoofd Jeugdopleiding. In de zomer van 2011 maakte de trainer de overstap naar de Chinese voetbalbond. Olde Riekerink was tussen 2011 en december 2015 zowel actief als trainer en Hoofd Jeugdopleiding bij China O16, O19 en O20.

Galatasaray

In maart 2016 werd de oefenmeester aangesteld als hoofdtrainer van de Turkse topclub Galatasaray. Daar wist hij in zijn eerste seizoen de Turkse beker te winnen door Fenerbahce in de finale te verslaan. Dat jaar wist hij ook de Turkse Supercup te winnen. Olde Riekerink was tot februari 2017 werkzaam bij Galatasaray.

Voor zijn trainerscarrière was Olde Riekerink ook actief als speler in het betaald voetbal bij onder andere Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en SC Telstar.

Technisch manager Gerry Hamstra is content met de komst van de nieuwe trainer. ’’We zijn blij dat we vandaag de nieuwe trainer kunnen presenteren. Jan is een trainer die past bij de kernpunten van onze profielschets; presteren met zelf opgeleide en gescoute spelers, attractief voetbal en de individuele ontwikkeling van spelers. Het is een trainer met ruime ervaring in verschillende functies in zowel binnen- als buitenland.’’