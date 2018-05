Interview: ,Opmerkelijk afstudeerproject’

Op iedere locatie waar ze aanmeren spelen de muzikanten een akoestische avondvullende show op het theaterschip. Ook zullen er lokale gastmuzikanten meespelen.

De tour is het afstudeerproject van Lennart Boonstra, oprichter van de band Plunder. Lennart is geboren in Heerenveen. Hier gaf hij tijdens zijn vorige studie (MBO theater) les bij Ateliers Majeur. De cabaretvoorstelling Flow, waarmee hij afstudeerde aan deze MBO-opleiding, vond plaats in de Heerenveense School. Met de Varend Volk Tour hoopt Lennart ook zijn HBO-diploma te behalen. Deze keer aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Zes dagen lang is de Bald’r het thuis van Lennart en de andere muzikanten en crewleden. Overdag varen ze en ‘s avonds meren ze aan, om een show te spelen op het schip waarin zich een theaterzaal met podium en tachtig zitplaatsen bevindt.

De twee bands vormen samen een interessante combinatie: Plunder (uit Leeuwarden) maakt Nederlandstalige pirate party folk en Pyrolysis (uit Zaltbommel) brengt energieke Keltische muziek. Doordat de muzikanten dag en nacht met elkaar opgescheept zitten, leren ze elkaar op persoonlijk vlak beter kennen. Maar vooral op muzikaal gebied gaan de artiesten met elkaar de verdieping in. Tijdens het varen wisselen ze ideeën uit, jammen ze en werken ze aan nieuw materiaal. Ook zoeken ze samenwerking met muzikanten uit de plaatsen waar het schip aanmeren.

Zo zingt in Woudsend het plaatselijke shantykoor De Pôllesjongers een aantal nummers mee. En in Joure wordt er samengewerkt met muzikanten van Rabbit Days en Keatling. Pas op de dag van de voorstelling zal er met hen gerepeteerd worden. Hierdoor blijft het eindresultaat onvoorspelbaar en is elke voorstelling een unieke belevenis.

Al sinds zijn intakegesprek aan de Academie voor Popcultuur droomt Lennart van een project gebaseerd op de docufilm Big Easy Express. Een film waarin drie bekende folkbands (Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Old Crow Medicine Show, en Mumford & Sons), acht dagen lang per historische trein van Californië naar New Orleans touren. Het eindeloze samen musiceren van de bands en daarna met zijn allen op het podium staan, sprak hem erg aan en is altijd een belangrijk gegeven geweest tijdens zijn studie. “Door samen te spelen, kun je elkaar en de muziek naar een hoger niveau tillen. Dit was tijdens de docu erg mooi zichtbaar en datzelfde magische gevoel willen we met elkaar als muzikanten en zeker ook met het publiek delen.” Net als bij Big Easy Express worden de bands tijdens de Varend Volk Tour gevolgd door een cameraman (Jeroen Dijkstra) die een korte documentaire maakt van het avontuur.

Volgens Lennart moet ieder optreden een uniek feest worden waar de muzikanten en het publiek onderdeel van zijn. Lennart: “Doordat de bands elkaar nog maar kort kennen en we samenwerken met lokale artiesten, zal het voor iedereen een leerzaam project zijn en doen we dat wat misschien wel het belangrijkste doel van muziek is; samen een ervaring delen en doorgeven.”

Tickets zijn verkrijgbaar op www.ticketkantoor.nl/shop/varendvolktour en meer informatie is te vinden op www.facebook.com/varendvolktour.