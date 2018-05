Zomeravond viscompetitie HSV Heerenveen

Als wedstrijdwater was gekozen voor de Hooivaart in De Deelen.

Met een NO wind en een heerlijk zonnetje was het heerlijk vertoeven aan de waterkant.

Er werd gevist van 18.30 tot en met 21.30.

Het resultaat van de eerste 5 na deze 3 uur.

1e S. Talman 8.900 gram, 2e B. Dikkerboom 7.830 gram, 3e L. Hofman 7.160 gram, 4e P. Alberts 5.780 gram en 5e H. Stoelwinder 5.730 gram.

In totaal werd deze avond 72.880 gram gevangen

Volgende wedstrijd 28 mei Heerenveens Kanaal aanvang 18.30