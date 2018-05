Nieuwe namen Reünieconcert bekend

Al eerder was de naam Esther Groenenberg bekendgemaakt. Zij brengt een smaakvol eerbetoon aan de legendarische zangeres Carole King.

Status Quotes doet de hoogtijdagen van Status Quo herleven en The Boss Brothers spelen op eigenzinnige wijze het repertoire van Bruce Springsteen. Binnenkort wordt nog een naam bekend gemaakt.



Het Reunieconcert wordt dit jaar voor het eerst weer in een grote feesttent gehouden ter hoogte van Ingang G van het Abe Lenstra Stadion. De vorige drie edities vonden plaats in Fean PLaza, maar deze ruimte leent zich niet echt voor een grootschalig concert. ,,En we hebben geluisterd naar de wensen van het publiek,’’ laten Henk Kuyper en Piet van der Werf van de organisatie weten. ,,Fean Plaza was gewoon te klein voor zo’n groot evenement en in een feesttent heeft iedereen weer de ruimte.’’

Tussen de optredens van de bands door zullen Anne-Henk van der Wal en Wim Haanstra achter de draaitafels plaatsnemen en puur vinyl draaien. Het dj-duo noemt zich dan ook niet voor niets Vinylzucht. Van der Wal drijft aan de Lindegracht samen met zijn vrouw de in vinyl gespecialiseerde platenzaak Groovy Tosti. Naast elpees zijn hier ook koffie en tosties te koop.



Gestimuleerd en geïnspireerd door de reünie tours van de oerbezetting van Status Quo, besloten gitaristen Toon Eppink en Raymond Nijenhuis na jaren hun woorden om te zetten in daden en een Status Quo tribute-band op te starten. Met de komst van drummer Rens Hardijzer en bassist Harry Kruisselbrink was het kwartet eind 2014 compleet. Alle vier zijn al jaren actief in de Nederlandse muziekscene en spelen in bands als The Fortunate Sons, Cuban Heels, Stingray en Mike & the Mellotones.

De mannen van Status Quotes zijn stuk voor stuk opgegroeid met de muziek van Status Quo. Met veel respect voor de sound van het origineel worden Quo-krakers voor het voetlicht gebracht. De band beperkt zich tot het repertoire van voor 1980, de tijd van de "Frantic Four", voor velen DE Status Quo line-up.

Status Quotes komt akelig dicht in de buurt van het klassieke Status Quo-geluid en ook de meerstemmige zang, één van de kenmerken van de Quo sound, is dik in orde. Er worden nummers gespeeld uit de Greatest Hits collectie zoals Down Down, Roll Over Lay Down, Hold you Back, Whatever You Want, Again & Again en What You're Proposing, maar zeker ook albumtracks waarbij de echte Quo-fan zijn vingers aflikt: Slow Train, Don't Think It Matters, Someones Learning, Umleitung, Fine Fine Fine, Can't Give You More, 4500 Times, What To Do en Ring Of a Change is zomaar een kleine greep uit de hoeveelheid klassiekers die op de setlist staan.



Bruce Springsteen wordt al sinds 1975 beschouwd als één van de meest toonaangevende rockiconen ter wereld. Buiten zijn grote hits zoals o.a. Born To Run, The River, Dancing In The Dark en Streets Of Philadelphia, onderscheidt ‘The Boss’ zich vooral op het podium van andere artiesten. Met zijn befaamde E Street Band geeft hij marathonconcerten die regelmatig uitlopen tot wel langer dan 3 uur. Tijdens deze concerten wordt het publiek met een dynamische podiumpresentatie en veel interactie meegenomen in een onvergetelijke avond.

The Boss Brothers is dè Nederlandse Bruce Springsteen tribute die deze concerten tot in perfectie nastreeft. Met hun authentieke podium-act spelen zij, ook op verzoek, vele Springsteen-klassiekers voor iedere liefhebber en diehard-fan in legendarische live-arrangementen.



Esther Groenenberg komt uit Zwolle en maakt op dit moment furore met een tribute aan de Amerikaanse zangeres Carole King. Diens legendarische album Tapestry staat in Esther’s show centraal, maar ze maakt ook uitstapjes naar het eerdere werk van King en naar de muziek van vriend James Taylor. Esther zingt en speelt piano en wordt begeleid door Bauke Bakker op drums en Dirk Schreuders op bas, beiden bekend van Her Majesty en hun succesvolle ode aan Crosby, Stills, Nash & Young). Ook gitarist Bas Schouten van The Handsome Poets & Lisa Lois komt naar Heerenveen om Esther terzijde te staan.



,,De naam reunieconcert is meer bedoeld als reünie van het publiek dan van de deelnemende bands,’’ lichten Kuyper en Van der Werf toe. ,,De bezoekers komen namelijk elk jaar terug.’’