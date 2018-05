Interview: ,We stimuleren mooie herinneringen’ 

Het is de bedoeling dat het plaatje wordt gebruikt in zorgcentra voor het ophalen van herinneringen van ouderen.



Op zondag 3 juni is er een auditie in woonzorgcentrum Anna Schotanus in Heerenveen. Een jury, bestaande uit Griet Wiersma, Anneke Douma en de bewoners van Anna Schotanus, beslist of iemand genoeg talent heeft om een liedje op te nemen voor de cd. Er zullen meerdere zangers en zangeressen voor het album worden geselecteerd en het schijfje wordt onder professionele begeleiding in een heuse studio opgenomen.



Later dit jaar wordt op een nader te bepalen locatie een concert georganiseerd speciaal voor ouderen. Daar mogen ook de in Anna Schotanus geselecteerde deelnemers optreden.



Levensverhalen Noord is het bedrijf van Mariska Suierveld (29) uit Scharnegoutum en Coby Hoekman (36) uit Scharsterbrug. Coby: ,,We zijn een paar jaar geleden gaan samenwerken om levensverhalen van ouderen vast te leggen. Dat deden we voor die tijd afzonderlijk van elkaar.’’



Bij hun ontmoeting werd duidelijk dat Mariska en Coby beiden een oprechte interesse hebben in mensen en dat ze graag iets willen leren van ouderen. ,,Je stimuleert ook het gevoel van eigenwaarde van ouderen door ze het idee te geven dat je iets van hen kunt leren,’’ weet het tweetal uit ervaring.



Inmiddels hebben ze onder de naam Noflik (Fries voor leuk, gezellig) een activiteitenpakket voor de ouderenzorg ontwikkeld waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat. Mariska: ,,Dat doen we aan de hand van geuren, voorwerpen, afbeeldingen en bijvoorbeeld muziek. Daarmee halen we mooie herinneringen boven die een positieve stimulans hebben op het heden.’’

De Noflikbox is volgens Coby en Mariska een praktische en kant-en-klare koffer die onder andere etherische oliën, voorwerpen van vroeger, afbeeldingen, vragenkaarten, kruiden en specerijen bevat.



Mariska: ,,Goed gekozen geuren doen iets met een mens. Ze stellen gerust en stimuleren de eetlust. Veel mensen slapen beter met hun favoriete geur in de slaapkamer. Eten en drinken zijn ook onlosmakelijk verbonden met herinneringen. Daarom proberen wij gerechten van vroeger zelf na te maken. En ook voorwerpen zijn belangrijk. Een oude koffiemolen roept bij ouderen vaak herinneringen op. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld ook wel gebruikt om graan te malen.’’

Bij het oproepen van herinneringen hoort ook muziek. Coby: ,,Muziek heeft een rechtstreekse verbinding naar het hart. Het liedje dat in de kinderjaren werd gezongen voor het slapen gaan, kan op latere leeftijd nog steeds rust geven. Vandaar ook dat wij aan onze Noflikbox een cd met liedjes van vroeger willen toevoegen.’’



Praten over vroeger en het ophalen van herinneringen werd volgens Coby en Mariska lange tijd gezien als een ouderdomskwaal. ,,Maar tegenwoordig wordt steeds meer aandacht besteed aan het ophalen van herinneringen,’’ vertelt Mariska. ,,Door het verleden van bewoners te kennen, is het voor zorgmedewerkers gemakkelijker om een gesprek aan te gaan en zorg op maat aan te bieden. Het mes snijdt dus aan beide kanten.’’



Aanmelden voor de auditie in Anna Schotanus kan via contact@levensverhalennoord.nl of bel naar 085-1301814. Voor meer informatie, ga naar www.levensverhalennoord.nl of kijk op de Facebookpagina.



Harry de Jong