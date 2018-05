Eibert Pieper (1943) is de eerste blinde judoka in Nederland die de zwarte band en zelfs de 3e dan heeft gehaald.

Hij is Nederlands kampioen geworden en heeft aan diverse internationale judotoernooien deelgenomen, zoals in Zweden, Israël, Frankrijk en België. Heel bijzonder voor iemand die vanaf zijn zevende blind is.



Momenteel beoefent Pieper een andere sport: de schietsport. Hij werd in 2008 achtste bij het wereldkampioenschap sportschieten voor mensen met een visuele beperking.



Naast deze sporten speelt Eibert ook graag een potje schaak en werkt hij graag in zijn moestuin of in de boomgaard met appels en peren bij zijn huis. Op dit moment runt hij samen met zijn vrouw Yvonne een kleinschalige Bed & Breakfast in Uddel (gemeente Apeldoorn).



Gerrit Bosman uit Heerenveen schreef kortgeleden de biografie van deze opmerkelijke sport- en horecaman en die ligt nu onder de titel ,,Ik Ben Blind Maar Verder Is Alles Goed…’’ in de winkels.



Pieper heeft van 1987 tot 1996 in Oudehorne gewoond en beleefde daar een bijzondere tijd. Hij mocht zich al snel een bekende inwoner van dit dorp noemen door enkele opmerkelijke initiatieven. Zo wilde hij een voormalige geitenhouderij ombouwen tot een weekend- en vakantieverblijf voor visueel gehandicapten. Op de vier hectare grasland rond zijn woonboerderij wilde hij twintig chalets bouwen voor blinden en hun familie en vrienden.



Het plan kwam echter niet van de grond door allerlei juridische perikelen. Maar Pieper bleef in het nieuws. Onder andere door zijn judolessen aan Cios-studenten uit Heerenveen. Begin jaren negentig namen hij en zijn vrouw restaurant De Herberg in Katlijk over en dat was het begin van een nieuw avontuur. Er werd een poolbiljart en karaoke-apparaat aangeschaft en al snel waren ,de blinde barkeeper’ en de ,zingende barkeepster’ bekende figuren in de regio. Pieper’s echtgenote Yvonne bleek namelijk niet onverdienstelijk te kunnen zingen. Dat leverde het opmerkelijke tweetal een groot artikel op in de Heerenveense Courant. De Herberg maakte onder leiding van de beide Piepers in een half jaar meer omzet dan alle voorgangers ooit in een jaar hadden gedraaid.



Maar door de drukte had het paar steeds minder tijd voor zichzelf en hun boerderij in Oudehorne en uiteindelijk besloten ze het restaurant te verkopen. Dat plan kwam in stroomversnelling nadat er enkele keren werd ingebroken. Pieper: ,,Met De Herberg is het geloof ik na ons niet meer zo goed gegaan en hij schijnt al jaren dicht te zijn. Jammer van zo’n mooi oud bedrijf.’’



Na enkele jaren wordt ook de boerderij in Oudehorne verkocht en verhuizen Eibert en Yvonne Pieper naar Zuidwolde. Daarmee komt ook een eind aan het hoofdstuk over hun leven dat zich afspeelt in de gemeente Heerenveen.



Het boek ,,Ik Ben Blind Maar Verder Is Alles Goed…’’ is te bestellen via www.eibertpieper.nl Op die site is alle informatie over hem te vinden.



Harry de Jong