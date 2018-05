De Uitdaging: “100-jarig bestaan, best uniek”

In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Jeltsje de Roos-Nieuwland die al 60 jaar muzikante is bij Concordia Aldeboarn.

Muziekvereniging Concordia Aldeboarn bestaat dit jaar 100 jaar. En dat gaat gevierd worden. Het oude vroegere korps Concordia werd opgericht op 20 augustus 1899 en heeft bestaan tot 18 augustus 1908. Tien jaar later, in 1918 vond de wederoprichting plaats van de hedendaagse fanfare. De oprichters waren Jac. Bottema, werkzaam als opzichter bij de gemeente Utingeradeel, en Wieger ten Hoeven, verkoper van fietsartikelen. Zij kregen hulp van medeoprichters P. Hamersma, Willem Nijdam, Sj. v.d. Meulen, S. Poepjes, Rijpkema en Klaas Veenstra. Voor de viering van het 100-jarig bestaan van de fanfare is het wederoprichtingsjaar 1918 bepalend. Jeltsje de Roos-Nieuwland (69) is al zestig jaar lid van Concordia en is daarmee het langstzittende lid.

Op de fiets

“Ik was negen toen ik bij Concordia kwam. Hoe dat gegaan is, weet ik ook niet. Er was vroeger niet zoveel. De jongens voetbalden en ik ging bij het muziekkorps. Ik ben nooit weggegaan, ik vind het nog steeds leuk. Wij zijn ook altijd hier in Aldeboarn blijven wonen. Het is maar een klein clubje, elk lid dat ophoudt, mis je ook gelijk. Dat is ook wel de drive om te blijven”, zegt Jeltsje de Roos-Nieuwland. Ze bespeelt het eufonium, wat tussen de tuba en bariton in zit. Het is een groot instrument. Als kind werd ze dan ook altijd door haar vader naar de repetitie gebracht. “Mijn vader bracht me er op de fiets heen. Dan zat de toeter in de fietstas en ik zat op de stang. Nu ben ik niet een van de snelste meer en brengt mijn man mij met de auto naar het korps. Ergens is de cirkel dus weer rond. Toen werd ik gebracht en nu weer.”

Familie

Jeltsje repeteert elke dinsdagavond in de Doopsgezinde kerk in Aldeboarn. Naast haar zijn er nog zo’n 25 leden die bij Concordia muziek maken. De bezetting moet volgens haar niet kleiner, ze kunnen nog wel wat leden gebruiken. “We kunnen ons redden, maar als er iemand uitvalt, heb je gelijk een gemis. Drie zitten achter het slagwerk, verder zijn het blazers. Het is een gezellige club en het is een hecht ploegje. Er zit ook families tussen, een vader en een dochter en een moeder en een dochter. Mijn dochter heeft zelf ook een tijd bij Concordia gezeten, mijn zoon ook en mijn broer is er op latere leeftijd bij gekomen. Dat heb je in zo’n dorpje, dan is het vaak ook wel een familiegebeuren. ‘Als er een omvalt, ligt de hele boel plat’, zeggen we dan.” Concordia heeft ook een jeugdkorps. Om jeugdleden aan te trekken, worden er projecten op de scholen georganiseerd.

Herinneringen

In de loop van de jaren dat Jeltsje bij het korps zit, heeft ze mooie dingen beleefd. “We deden mee aan concoursen, liepen optochten, deden mee met het bloemencorso in Lippenhuizen en gingen ook wel gezellig met alle leden een dagje weg. Ook haalden we de mensen die mee waren gegaan met een oude van dagen reisje, binnen. Als een soort welkom thuis. En we speelden tijdens de gondelvaart.” Er zijn ook dingen veranderd. Volgens Jeltsje is dat vooral het genre muziek. Vroeger waren het meer marsen en droge concoursstukken, maar nu speelt Concordia voor elk wat wils. “We spelen ook wel popliedjes. Eigenlijk spelen we van alles.” De huidige dirigent van Concordia is Gert Veldhuis. Daarvoor was Henk Witteveen dirigent.

Muziek verbroedert

“We bestaan nu 100 jaar, dat vind ik wel heel uniek. Toen we ons 75-jarig bestaan vierden, dacht ik: hoe lang zullen we nog bestaan? En toen ik 50 jaar bij het korps zat: zal ik de 60 ook halen? Zo ben je de hele tijd aan het denken, maar we zijn er nog steeds. En er is toch ook wel nieuwe aanwas. We hebben ook weleens met zestien man zitten blazen, maar door inzet met elkaar, kom je er toch wel weer bovenop.” De leden vonden het belangrijk genoeg om Concordia voort te laten bestaan. “De kern is ook altijd gebleven. Ook met het besef dat als je nu ophoudt, dat het is gebeurd en dan komt het niet weer.” De Uitdaging van Concordia is volgens Jeltsje om met elkaar iets moois voort te brengen, lekker samen muziek te maken en uit te stralen dat iedereen welkom is. “Muziek, daar word je vrolijk van. En muziek verbroedert.”

Jubileumfeest

Elk jaar geeft Concordia, naast wat kleinere optredens, een groot concert waarbij ook muzikale gasten worden uitgenodigd. Dit jaar staat het concert in het teken van het 100-jarig bestaan. Te gast zijn Fokke van Heel en Elske DeWall. Het vindt plaats op 2 juni. ’s Middags is er eerst in de feesttent op het feestterrein een musical: Boarn aan Zee, opgevoerd door het jeugdkorps en de leerlingen van beide basisscholen. Daarna volgt een reünie waarbij leden en oud-leden van harte welkom zijn. “Ik weet dat al 35 mensen zich hebben opgegeven. Concordia heeft vroeger ook een drumband gehad, de mensen die daarin hebben gespeeld, zijn ook welkom op de reünie.” Aanmelden kan via concordia100jaar@gmail.com. Om 20:00 uur start het jubileumconcert. En of er over 25 jaar ook een 125-jarig bestaan gevierd gaat worden? “Dan ben ik 95, zo ver wil ik niet vooruit kijken. Ik hoop wel dat het nog een tijdje doorgaat. Ik zie dat ook wel zitten. Concordia is een gezellige club.”