De Ontmoeting: De Tocht

Wat houdt De Tocht precies in en wanneer vindt hij plaats?

,,De Tocht is een theatrale busreis door het landschap van het Koningsdiep en De Boarn. Hij vindt plaats op 9, 10, 16 en 17 juni. De bus stopt in Jirnsum, Akkrum, Aldeboarn, Nij Beets, Beetsterzwaag en Bakkeveen. Al deze dorpen trakteren de reiziger op iets bijzonders: varen op de Boarn, mooie anekdotes, zang, muziek, een voorstelling. Elk dorp maakt er weer iets anders van. De een klein en fijn, de ander groots en meeslepend – zoals Akkrum met Meet me at the Fountain. Verhalenvertellers op de bus maken het verhaal compleet.’’

Hoeveel bussen rijden er?

,,Per dag vertrekken er vier bussen, twee vanuit Jirnsum en twee vanuit Nieuw Allardsoog bij Bakkeveen. Op 11 juni is er in samenwerking met De Zonnebloem een speciale Tocht voor mensen die slecht ter been zijn.’’

Wie is de organisatie?

,,De Tocht is een project van de stichting Beekdallandschap Koningsdiep/de Nije Boarn in samenwerking met Bakkeveen, Beetsterzwaag, It Damshûs, Aldeboarn, Akkrum, Jirnsum en vier verhalenvertellers: Gjalt de Jong, Age Veldboom, Mindert Wijnstra en Douwe Kootstra.’’

Er wordt ook een boekje uitgegeven in het kader van dit project. Wat staat daarin?

,,Het boekje heet De Tocht door de Tijd laat mensen met nieuwe ogen kijken naar het landschap van Boarn en Koningsdiep. Het is een geschiedenis in vogelvlucht, die nieuw licht werpt op dingen waar je normaal niet bij stilstaat of die je achteloos passeert. Door De Tocht door de Tijd besef je dat de Boarn de basis vormde voor bewoning van deze streek en dat die bewoners, op zoek naar een bestaan, het landschap steeds opnieuw naar hun hand zetten.’’

Wat leren we over Aldeboarn?

,,In de 8ste eeuw was Aldeboarn, naast Dokkum, de belangrijkste plaats van Friesland. Dankzij haar strategische ligging aan de Boarn. Het was de historische hoofdstad van het stroomdal van Koningsdiep en Boarn, met een waag, zes parochiekerken, en veertig kerken en kapelletjes onder haar gezag. Geen wonder dat de trotse bewoners wilden dat Aldeboarn dat ook uitstraalde. Hun kerktoren moest de hoogste van Friesland worden! Hoger dan de kerk van Tzum. Maar ja … hoe hoog was die eigenlijk?’’

,,Het verhaal van de torenmeters is maar een van de verhalen die de deelnemers in Aldeboarn te horen krijgen. Gezeten in een heuse gondel. Want daar maakt Aldeboarn nu furore mee: met de jaarlijkse Gondelvaart. En als men goed luistert, blijkt dat niet het enige te zijn waar de Aldeboarnsters trots op zijn.’’

En wat leren we over Akkrum?

,,Een van Akkrums meest markante gebouwen is Coopersburg. Opdrachtgever van dit complex voor hulpbehoevende ouderen was Folkert Kuipers, die als Frank Cooper fortuin had gemaakt in de USA. Achter Coopersburg, vlakbij De Boarn, liggen Cooper en zijn vrouw in een mausoleum begraven. Akkrum eert deze beroemde oud-inwoner en weldoener op grootse wijze. Ze toveren de winkelstraat om tot het New York van 1896. In dat jaar opende Cooper het grootste warenhuis ter wereld. De fontein van The Big Store werd de plek in New York om af te spreken. Honderden figuranten en muzikanten spelen New Yorks straatleven na en ook de fontein ontbreekt niet. In de woorden van de New Yorkers van weleer: Meet me at the Fountain!’’

Waar kan men terecht voor kaarten en info?

Voor alle informatie en kaarten: www.detocht.frl