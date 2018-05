Wolf duikt op in regio Heerenveen

Er loopt een wolf in Fryslân. Half april zijn er bij Boijl twee schapen gedood. Uit DNA-materiaal dat toen bij de gedode schapen is afgenomen, blijkt nu dat het inderdaad om een wolf gaat.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er een wolf in Fryslân is gesignaleerd.

De provincie Fryslân heeft BIJ12-Faunafonds ingeschakeld om de schade af te handelen.

De provincie Fryslân handelt volgens het wolvenprotocol dat de provincies gezamenlijk hebben opgesteld. De wolf is een beschermd dier. Vermoedelijk gaat het hier om een trekkende wolf die afkomstig is uit Duitsland. De wolven trekken door het landschap en zijn op zoek naar een nieuw territorium.

Afgelopen weekend is melding gedaan van dood gebeten schapen bij De Knipe (4) en Langezwaag (5). Mogelijk gaat het om een wolf. Van de dieren is DNA afgenomen.

De resultaten van dit onderzoek worden over ongeveer een maand verwacht.

In december-januari is er ook al een wolf in de buurt van Fryslân geweest. Die droeg een zender. De wolf bleek net voor Meppel in zuidelijke richting getrokken en heeft nu een plekje gevonden op een militair oefenterrein in België.

Wolven trekken veelal als het donker is en mijden mensen. Ze kunnen soms wel in de buurt van bebouwing komen. Het advies is om de wolf met rust te laten.