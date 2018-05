Veenbranden: Familie weekend

Iedereen met een familie heeft het er wel over gehad of is een van de gelukkigen waar het voor wordt georganiseerd: Een familieweekend.

‘Gezellig’, dat is het woord wat centraal staat tijdens dit weekend met al je neven en nichten, verre ooms en oudtantes.

Het moet en zal gezellig zijn. En dat is soms best even moeilijk, want het zijn niet allemaal personen die gelijk in het leven staan. Ieder familielid heeft wel wat: Net failliet, totaal blut, verslaafd of net gescheiden. Of juist altijd de mooiste praatjes. Altijd de nieuwste auto, altijd de beste klus.

Er is altijd wel iets aan de hand. Geeft niks. Dat is namelijk het leven. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Wanneer je dat al accepteert, is je weekend al geslaagd. Dus wanneer er gevraagd wordt “hoe het is”. Mag de “alles goed hoor” dooddoener niet voldoen. Nee, niet tijdens het familieweekend, daar mag alles op tafel komen.

We zijn immers familie. En daarna ga jij weer naar Heerenveen en je neven en nichten gaan ook weer naar hun eigen woonplaats ver hier vandaan. Dus geen nood dat dit via via overal terecht gaat komen. Kortom, eigenlijk een lekker weekend waar je jezelf mag zijn en je je zorgen eens lekker van je af mag praten. Heerlijk. En als het ook nog goed georganiseerd is, zorgen de vele ooms en tantes voor je kinderen. Klinkt als een topweekend.

Echter, gevaar schuilt om de hoek, maar zijn met deze tips op het juiste spoor te houden. Tip 1 : niet teveel drank, maar wel genoeg. Het moet namelijk wel gezellig zijn en de juiste wijn helpt altijd wel. Tip 2: kies een juiste plek om te zitten. Ga naast diegene zitten waar je een leuk gesprek mee kan houden. Niet handig om naast opa zonder zijn gehoorapparaat te gaan zitten.

Dan wordt het namelijk een lange avond. Tip 3: Zorg voor warme kleding bij het kampvuur. Het is altijd kouder dan je denkt maar een koude avond met je familie zorgt voor een warme herinnering later.



Mocht je dus nog niet een jaarlijks familieweekend hebben? Zorg ervoor dat jij met je favoriete familie leden deze organiseert. Liefst met leuke suikertante erbij.



De filosoof