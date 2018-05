Het contract tussen UDIROS en de beide nieuwe sponsoren uit Gorredijk is eerst voor 5 jaar vastgelegd.

Via spelers uit de korfbalselectie zijn de contacten met de beide bedrijven gelegd. “We zijn ontzettend blij met deze ondersteuning,'' aldus voorzitter Marten Oeds Veenstra. “Net zoals bij andere verenigingen vormt de sponsoring van bedrijven een belangrijk onderdeel van onze begroting. In de afgelopen periode zijn we met onze club druk in de weer geweest om hier meer aandacht aan te geven. We stimuleren onze leden om hierin mee te denken en te doen. Het initiatief van onze korfbalselectie met als resultaat deze 2 nieuwe sponsoren is een mooi voorbeeld hiervan.''

,,Swieringa Automaterialen en Van Zwol Administratiekantoor maken het sporten bij UDIROS mede mogelijk en wij zullen hun logo’s op ons tenue dan ook met trots dragen,'' aldus Veenstra.

Swieringa en Van Zwol nieuwe sponsoren UDIROS

