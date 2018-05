Nieuwe website Zomerspelweek de lucht in

Als tegenprestatie hielpen de vrijwilligers (jong en oud) van de Zomerspelweek bij de aankleding van de Butterfly Beach Party op de Heide.

Om de Zomerspelweek beter te organiseren met o.a. online inschrijvingen en handige info voor ouders en kinderen, zocht de Zomerspelweek via Hart voor Heerenveen een bedrijf dat wil helpen bij een nieuwe website. In Van der Let & Partners vond zij haar partner.

Directeur Simon van der Let ziet dit als een mooie manier om op lokaal niveau een maatschappelijke bijdrage te leveren. “Een bijdrage leveren aan de maatschappij en de Friese in het bijzonder is altijd al een belangrijke onderdeel van onze bedrijfsmissie geweest. Het ontwikkelen van een nieuwe website voor Zomerspelweek vonden we hier dan ook goed in passen. Maar vooral ook de bijdrage van de vrijwilligers aan de Butterfly Beach Party afgelopen jaar vonden we een mooie geste en haalde ons over de streep.”



Simon zit in een vriendengroep die vorige zomer haar 25-jarig jubileum vierde met de zeer geslaagde lancering van dit jaarlijks festival op recreatiepark De Heide. De Butterfly Beach Party is toegankelijk voor iedereen. De vrijwilligers hebben geholpen bij het maken en plaatsen van de bewegwijzering tijdens het festival en achteraf bij het opruimen van het terrein.



Al ruim 25 jaar verzorgt Caleidoscoop Welzijnswerk in augustus de immer populaire Zomerspelweek in het bos van Oranjewoud en in Jubbega. Jongerenwerker Ferdi Celik coördineert samen met Nicolette Kok en Sebastiaan Velda de groep van 90 vrijwilligers en werkt in Jongerencentrum Casa. In Casa worden jongeren gestimuleerd in het ontwikkelen van talenten. Ferdi is erg blij met de nieuwe website via Van der Let & Partners. “Het is fantastisch dat twee initiatieven zo bij elkaar komen en elkaar verder helpen. Naast de wederkerigheid, ontstaan er ook nieuwe verbindingen en betrokkenheid voor elkaars initiatieven. De nieuwe website helpt ons verder om alle kinderen in Heerenveen te bereiken en de Zomerspelweek tot een nog groter succes te maken, top!”.

Bekijk de nieuwe website op www.zomerspelweek.nl of schrijf direct online je kind in voor de Zomerspelweek van 20 t/m 24 augustus.



Niet elk kind gaat in de zomer op vakantie en niet elk kind heeft een zomer vol leuke uitjes. Om elk kind aan de Zomerspelweek mee te laten doen ontvangt iedereen die in de gemeente Heerenveen op of onder bijstandsniveau leeft, en waarvan dat bekend is bij de gemeente, een brief waarin staat hoe de kinderen gratis mee kunnen doen. Andere kinderen betalen €3 per dag of €12,50 voor de hele week.

De week wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en diverse sponsoren. Ruim 350 kinderen genieten die week van hutten bouwen, speurtochten lopen, spelletjes spelen en er is voor de oudere kinderen zelfs een spokentocht.

Hart voor Heerenveen verbindt maatschappelijke projecten aan het Heerenveense bedrijfsleven, met gesloten portemonnee. Organisaties als de Voedselbank, Humanitas of een buurthuis kunnen de hulp van bedrijven vaak erg goed gebruiken.

Zij werken met weinig budget maar leveren een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Dankzij de hulp van bedrijven kunnen zij maatschappelijk nog meer betekenen in Heerenveen.