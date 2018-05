Ids Pieter Weidenaar ‘Fryske Grillmaster 2018'

Zaterdagochtend om acht uur startte de wedstrijd naar de eerste Fryske kampioen in grillen op een barbecue op het Gemeenteplein in Heerenveen. Rond vier uur in de middag ging de jury aan tafel om de gegrilde gerechten te proeven. Een spannend moment voor deelnemers Huub Hamar de la Brethoniere uit Leeuwarden, Jan de Bruin uit Dokkum en Ids-Pieter Weidenaar, ook uit Dokkum. Alle drie de heren hebben ruime ervaring met het bereiden van vlees, vis op de grill.

Elke finalist kreeg hetzelfde stuk vlees en mocht hier mee doen wat ze maar willen, zolang ze de jury maar konden overtuigen van de smaak, gaarheid, presentatie, creativiteit en vaardigheden. De finalist die de meeste punten van de jury kreeg was Ids Pieter.

Naast het grillkampioenschap waren er ook een aantal andere culinaire activiteiten op het Gemeenteplein. De chef-kok van Kamado Joe gaf de hele dag demonstraties en De Wijnschuur was aanwezig met een aantal lekkere wijnen die uiteraard perfect passen bij gerechten van de grill. Er was genoeg gelegenheid om te genieten van een hapje, drankje en gezelligheid. Het was de gehele dag gezellig druk op het plein.

Grillmaster is een initiatief van Deco Keuken te Heerenveen. Sinds dit jaar is Germ Holtrop, eigenaar van Deco Keuken, dealer geworden van Kamado Joe en wil daar met dit evenement aandacht aan schenken.