Ecokathedraal Mildam overgedragen aan stichting Tijd

Deze week is het eigendom van de ecokathedraal in Mildam met bijbehorend atelier formeel door de familie van Louis le Roy (1934-2013) aan de Stichting TIJD overgedragen.

Le Roy was – samen met zijn vrouw Inge – de oprichter van Stichting TIJD. Hij startte in de jaren 60 van de vorige eeuw met de bouw van de ecokathedraal in Mildam en de Le Roy tuin in Heerenveen-Midden.

De essentie in het werk van Le Roy en van de Stichting TIJD is de samenwerking tussen mens, dier en plant vanuit de vrije menselijke energie zonder begrenzing in de tijd.

Stichting TIJD wil de komende generaties het proces in deze ecokathedralen faciliteren en een kenniscentrum zijn voor nieuwe ecokathedrale initiatieven.