Topklasseringen voor Udiros Outdoor

Tijdens de Survivalrun in Havelte hebben de atleten van Udiros Outdoor optimaal gepresteerd. In verschillende categorieën werden top-10 klasseringen behaald, met als uitsmijter een tweede plaats voor Claudette Ritsema in de jongste categorie JSCD.

Ook een mooie prestatie voor Johannes Benedictus en Robert-Jan Ritsema met de tweede tijd in de 6,5 kilometer koppelrun.

Bij de wedstrijdlopers deed Udiros Outdoor mee in drie categorieën. De jongste categorie wedstrijd survivallaars liepen een parcours van 4,5 kilometer. Met veel hindernissen op en door en het water, door de mooie omgeving van Havelte. Na een spannende strijd in deze categorie finishte Claudette Ritsema vlak achter Gwen Kelderman uit Zwolle. In de JSCC wedstrijdcategorie liep Solène Ritsema over een zwaar parcours van 6,5 kilometer een knappe run. Ook Féra de Vries liep een mooie run en finishte binnen de top-20 in een sterk deelnemersveld.

Bij de recreatielopers ook goede prestaties. Hidde Deelstra en Tristan Nijenhuis zaten dicht op de top-10, Julie Nijenhuis zat dicht op de top-15. Zij hebben een prima voorbereiding gehad op de survivalrun in De Knipe over drie weken.

In de categorie 6,5 kilometer individueel pakte Carolien Post een prachtige 6de plaats. Hier wisten maar 11 dames van de 26 deelnemers met hun bandje te finishen, wat betekent dat meer dan de helft een of meerdere hindernissen niet heeft volbracht. Bij de Heren finishte Harmen Boersma in de categorie 6,5 kilometer Zwaar op de 7de plaats bij de 40+ en in het totaal klassement binnen de top 20.

In aanloop op een van de laatste wedstrijden van het seizoen in De Knipe geven deze uitslagen een mooie bevestiging van de stijgende lijn dit seizoen. Veel atleten ontwikkelen zich prima en zijn al bezig om richting komend seizoen hun ambities bij te stellen richting verdere en zwaardere runs.