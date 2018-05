Recordaantal deelnemers Tractorpulling De Knipe

Dit is een recordaantal voor De Knipe. De deelnemers komen uit in verschillende klassen: Standaard, Hobbysport, Sportklasse, Supersport, Oldstocks en een Demoklasse. Ook zijn er weer 3 trucks die meetrekken.

Nieuw dit jaar is de kijkdag van Troostwijk Veilingen. Er staan ruim twintig trekkers, kranen en shovels waar geïnteresseerden op 22 mei kunnen bieden. De organisatie heeft natuurlijk ook weer gedacht aan liefhebbers van oude trekkers en de jeugd. De Old Timer Club De Knipe maakt een toertocht door de omgeving en stalt daarna hun trekkers uit op het terrein. Voor de jeugd is er de skeltertrek, een springkussen en een reuzenzandbank!

De organisatie neemt deze dag afscheid van Wim Brinkhof, eigenaar van sleepwagen Simply the best. Brinkhof was één van de pioniers van de trekkertrek in Nederland. Wim is al 30 jaar eigenaar van sleepwagen Simply the best. In september is zijn laatste trekkertrek en neem Wim afscheid van de trekkertreksport.

De dag wordt afgesloten door Jaldert Postma en zijn Drive in show.