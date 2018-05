Kleinste mobiele pizzabakkerij in Heerenveen

Het betreft een driewielig motorvoertuigje waarop precies een kleine steenoven past. Het karretje met een krappe eenpersoons cabine en een 50 cc motor werd in Italië op de kop getikt door Gerben Vermaning, directeur van zijn in Oudehaske gevestigde horecagroothandel. Gespoten in de bedrijfskleuren lichtblauw en wit kan hij er goed mee voor de dag komen op foodfestivals of andere evenementen.

Als lid van de Lionsclub Heerenveen e.o. kon Vermaning zich zaterdag met behulp van een aantal leden presenteren op het eerste Fryske Grillmaster festijn. Niet alleen de lekkere pizza’s vielen in de smaak, maar ook het mobiele oventje trok veel bewonderende blikken. Mooi was bovenal dat de opbrengst van de pizzaverkoop is bestemd voor het Jeugdfonds Sport Fryslân. Via dat fonds geselecteerde kinderen worden in de gelegenheid gesteld bij een club naar hun keuze te sporten.

Evenals vorig jaar krijgen die kinderen tevens een sportmiddag aangeboden door de Lionsclub Heerenveen e.o. De opbrengst van de pizzaverkoop wordt gevoegd bij die van het weer te houden Midzomer golfevent dat 22 juni a.s. op de BurgGolfbaan bij St. Nicolaasga zal plaatsvinden ten bate van bovenvermeld Jeugdfonds.