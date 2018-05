Kinea pakt 2 punten van degradant

De ploeg uit Beilen staat met slechts 4 punten onderaan in deze klasse. De thuisploeg heeft bij aanvang van de wedstrijd al 11 punten en het moet wel heel raar lopen wil Kinea nog degraderen. Desondanks was het zaak voor Kinea om scherp te beginnen aan de wedstrijd. Want het wil zo graag in de tweede klasse blijven spelen volgend seizoen.



Met Maike Vermeulen op de plaats van de geblesseerde Rhona Bergsma, en Remco Nawijn weer terug in de basis na een enkelblessure startte de ploeg van Hans Harder overtuigend aan de wedstrijd. Na een vlotte 1-0 werd het gelijk. Maar meteen waren doelpunten van Chantal Monderman, Rienk Vlietstra (2), Sjoukje Bergsma en Erik van der Tuin goed voor een ruime voorsprong. Pas op een 8-1 tussenstand wist Vitesse weer eens te scoren. Toch wisten de gasten halverwege de eerste helft enigszins te herstellen. Langzaamaan begonnen de Beilenaren mee te scoren. Gelukkig voor de Kinea waren Rienk Vlietstra, Chantal Monderman en Erik van der Tuin trefzekers waardoor het verschil in de rust ruim bleef: 13-8.



Kinea was duidelijk sterker deze wedstrijd. Het was zaak om de score uit te bouwen en zorgvuldig met de kansen om te gaan, aldus een tevreden trainer/coach Hans Harder. Vanaf een 15-11 tussenstand werd het de tweede helft iets spannender. Maar op de juiste momenten wist de thuisploeg dan toch te scoren. De ingevallen Jurrian Haitsma bleek in de slotfase weer van onschatbare waarde voor het team van Hans Harder. Hij wist nog koelbloedig 3x te scoren. Hij verving Sytse Haanstra. Zoals al eerder in verslagen genoemd is Sytse nog zeer belangrijk gebleken en zo ook vandaag, terwijl hij niet geheel fit begon aan de wedstrijd, speelde hij een puike pot in het vak van captain Fokje Gerritsma.



Uiteindelijk floot de prima leidende scheidsrechter af op een 22-20 eindstand en doet de uitslag vermoeden dat het spannend was vandaag, maar dat viel reuze mee. Een opsteker voor Kinea. Over twee weken krijgt het koploper OKO/Bies op bezoek in de Knipe. De ploeg uit Opende kan kampioen worden, maar zoals altijd zal Kinea er alles aan doen om dit feestje te verpesten. Nog twee leuke wedstrijden op het programma en dan zit het seizoen er alweer op.