Internationale finales voor Heerenveense gymnastes

Op het internationaal toernooi IAG in Den Bosch, van 10 t/m 12 mei, kwamen acht teams van de Acro Academy Noord Nederland in actie.

Op dit grote evenement werden internationale wedstrijden gehouden in verschillende sporten, en de teams deden mee aan het Acrogym toernooi. Er werd in verschillende leeftijdscategorieën gestreden tegen teams uit o.a. België, Denemarken en Israël. Na twee spannende dagen met kwalificaties wisten álle acht teams van de Acro Academy de finales te bereiken, waaronder de Heerenveenster gymnastes Aiden Peens en Inge Speerstra.

Aiden komt met haar partners Willeke Koster en Carola van Dijk uit in de jongste leefijdscategorie Pupillen.

De tien-jarige Aiden wist met haar team in haar eerste internationale acrogym wedstrijd in een grote deelnemersgroep zeer knap de finale te bereiken, en ook daar een mooie oefening neer te zetten. Ook Inge Speerstra wist met haar partners Marieke Hulder en Robin Luinge met twee knappe oefeningen de finale van dit internationaal toernooi te bereiken, maar dan in de categorie Jeugd tot 16 jaar. De veertienjarige Inge wist met haar team op dit toernooi zelfs een persoonlijk puntenrecord te halen.

Hoewel Israël op dit toernooi oppermachtig bleek en de dames geen medailles wisten te scoren, was het bereiken van de finales op dit sterk bezet toernooi een prachtige prestatie