Het dierenrubriekje

Op de W.J. Hoopmansstraat in Akkrum is een zwart poesje gevonden. Ze heeft een klein wit vlekje op haar borst en is niet gesteriliseerd. Het is een schuw poesje. Bij dierenasiel De Swinge in Drachten is een volle rode kater gebracht. Hij is gevonden op de Deken Mulderstraat in Wolvega. Er worden geen dieren vermist.

Dan zijn er 2 dode dieren gevonden, de eerste is een witte Pers. Zij lag op de Tuntsjes in Akkrum. Een volle rood/ witte kater met een bruin/ grijs halsbandje en een belletje eraan, is gevonden bij zwembad de Steense in Wolvega.

Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693.