Reus Jan Terlouw boeit volle kerk

De man die zijn wens van terugkerend vertrouwen in de samenleving enige tijd geleden symboliseerde met een oproep tot de terugkeer van touwtjes uit de brievenbus was door de organisatie van de ReuzeDei benoemd tot Reus 2018. In zijn uur duren toespraak wees Terlouw de aanwezigen erop dat we niet alsmaar door kunnen gaan met het kapot maken van de aarde. Om dat te bewerkstelligen moeten onder andere politiek, bedrijven en bevolking in vertrouwen samenwerken.Tijdens de achtste editie van de ReuzeDei was er wederom volop aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven. Daarvoor waren themapleinen ingericht en vonden de zonneboten van Young Solar en het NK Zonnebootrace hun weg over de wateren in Akkrum. Het evenement met verder nog volop muzikale optredens trok ondersteund door het prachtige weer zo'n 8000 bezoekers. Fotograaf Douwe Bijlsma maakte de fotoreportage.

