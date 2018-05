Oranjewoud Festival presenteert veelkleurige Bach-reeks

Het vormt een van de programmalijnen tijdens het jaarlijkse klassieke-muziekfestival bij Heerenveen. Oranjewoud Festival vindt plaats van 1 t/m 10 juni en maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De Britse violist Nigel Kennedy maakt na vele jaren afwezigheid zijn Nederlandse comeback met een exclusief optreden op Oranjewoud Festival. In zijn nieuwste programma Bach meets Gershwin combineert hij eigen bewerkingen van Bach met repertoire van Ira en George Gershwin.

De Luxemburgse pianist, componist en DJ Francesco Tristano begeeft zich op het raakvlak van muziek en technologie. In zijn Goldberg City Variations liet hij zich inspireren door componist en ingenieur Iannis Xenakis die muziek en architectuur met elkaar verbond voor zijn toekomstvisie op stedelijke vernieuwing. Met 2D en 3D visualisaties vinden dans, toccata en canon in Bachs variatiewerk hun weerslag in Tristano’s vertolking.

Ook de innovatieve Duitse barokgroep Musica Sequenza combineert Bach met elektronica. Artistiek leider Burak Özdemir hekelt de manier waarop mensen tegenwoordig hun ware gevoelens verbergen achter een Facebook-façade en andere sociale media. Met zijn radicale vermenging van techno en barok creëert hij een geheel nieuw kleurenspectrum en geeft hij ruimte aan de tijdloze en universele emoties die zowel in Bachs tijd als in de onze gelden. De Frans-Canadese cellist Jean-Guihen Queyras geeft een solorecital met vertolkingen van twee cellosuites van Bach en Kodálys cellosonate opus 8.

Andere Bach-concerten betreffen een optreden door rietensemble Calefax met een nieuwe bewerking van het Musikalisches Opfer, een bijzondere versie van Bachs tweede vioolpartita in combinatie met enkele van diens koralen door de Belgisch-Duitse violist Noé Inui en vier vocalisten, een Bach/Scarlatti-recital door de Griekse marimbaspeler Theo Milkov en een zonsopgangconcert door slagwerker en componist Sytze Pruiksma en celliste Geneviève Verhage.

Oranjewoud Festival bestaat sinds 2012 en vindt plaats op binnen- en veelal overdekte buitenlocaties van Parklandschap Oranjewoud. Het festival verbindt klassieke muziek met bestaande en nieuwe publieksgroepen door middel van bijzondere presentatievormen, locatiespecifieke concerten en het vrij toegankelijke festivalhart De Proeftuin. De laatste editie in 2017 trok 15.000 bezoekers.