Heerenveen in Utrecht gestrand voor Europees voetbal

De eerste wedstrijd in Heerenveen was geëindigd in 4-3 voor de Friezen. Utrecht gaat door op basis van uitdoelpunten.

In een vermakelijke eerste helft waren de beste kansen voor Utrecht en had de thuisploeg een strafschop verdiend na hands van oud-FC Utrecht-speler Dave Bulthuis. Met een mooie volley opende Rico Strieder toch de score voor de thuisploeg.

Na rust gebeurde er tot de 2-0 van Mark van der Maarel weinig. De linksback timede beter dan de lange Daniel Höegh en kopte raak uit een voorzet van Sean Klaiber.

Na de 2-1 van invaller Marco Rojas in de 78ste minuut werd het weer spannend. Jizz Hornkamp, spits van Jong Heerenveen, en Denzel Dumfries lieten de Utrechters sidderen, maar het bleef 2-1.

Utrecht moet het in de finale opnemen tegen Vitesse, dat tweemaal te sterk was voor ADO Den Haag.