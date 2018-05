Flaeijelfeest op zoek naar muzikaal talent voor Flaeijeltrials

Drie bands die duelleren om één podiumplek: dat zijn de Flaeijeltrials. Op zaterdag 21 juli zullen de Flaeijeltrials zich afspelen in Nieuwehorne.

De winnende band mag als hoofdprijs spelen op het buitenpodium ‘Smûke Hoeke’ tijdens het Flaeijelfeest op 29 september in Nieuwehorne, vlakbij Heerenveen. De organisatoren zijn op zoek naar opkomend talent.

Natuurlijk is iedereen welkom om de bands te komen beluisteren tijdens de selectieavond. Daarbij krijgt de bezoeker ook een hele belangrijke taak. Tijdens de avond krijgen de drie bands elk 45 minuten speeltijd. Het oordeel van het publiek en een onafhankelijke jury geven uiteindelijk de doorslag.

Muzikaal talent dat wil meestrijden kan bandnaam, naam, leeftijden en woonplaats mailen naar trials@flaeijel.frl. De organisatie maakt een selectie van artiesten die mogen meedoen aan de strijd om de podiumplaats. Extra informatie ontvangen de deelnemers per mail. Het is wenselijk om bij de inzending vooral beeld- of geluidsmateriaal mee te sturen. Aanmelden kan tot 8 juni.

Meer informatie over het Flaeijelfeest is te vinden op www.flaeijel.frl.