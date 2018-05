Vrouwenvoetbal: PEC Zwolle onderuit tegen SC Heerenveen

De beide ploegen streden voor de derde plaats in de eredivisieranglijst.

Ondanks dat SC Heerenveen het zwaar te verduren had van de dames van PEC, wist Tiny Hoekstra in de 40e minuut de bal in het net te schieten. Hierdoor konden de Frieze dames met een voorsprong de tweede helft starten.

Met dank aan een assist van Dana Philippo wist Fenna Kalma er na een klein uur spelen middels een gewaagde kopbal eveneens een bal binnen de palen te krijgen. Vlak voor eind wist dezelfde Dana Philippo de eindstand op een definitieve 3-0 te leggen.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden PEC Zwolle en SC Heerenveen op de derde en vierde plaats, met beide evenveel punten en hetzelfde doelsaldo. Door de winst van SC Heerenveen, staan de Friezen nu op de derde plaats met 20 punten. Voor SC Heerenveen volgen er nog 2 wedstrijden: uit tegen Ajax en thuis tegen FC Twente.