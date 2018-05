Succvesvolle educatieve pilot rondom Gysbert Japicx en de Friese Taal

Met deze samenwerking is een educatieve pilot gestart dat is uitgevoerd op scholen en in bibliotheken in de gemeenten Heerenveen en de Fryske Marren. De deelnemers aan deze pilot zijn de Ds. Hasperschool uit Akkrum, OBS Sevenaerschool uit Nieuwehorne en OBS Trijegeaster Honk uit Ouwsterhaule.

De pilot van ‘Gysberts Lytse Rymlerye’ is goed ontvangen door de deelnemende scholen en het educatieve programma kan in 2019 verder uitgezet worden naar scholen en bibliotheken in heel Friesland.