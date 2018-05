Expositie van Fred Pollack in Museum Belvédère

Begrippen als bescherming, veiligheid en afstoting zijn belangrijke thema’s in zijn

oeuvre. Die thematiek is nauw verwant aan Pollacks (vroegere) werk als

psychiater. In het verleden schilderde hij op afvalhout. In latere jaren werd dat

MDF-plaat, al dan niet voorzien van geboorde gaatjes.

Hoewel zijn werk in formeel opzicht aansluiting vindt bij de naoorlogse abstracte

en neo-figuratieve kunst, lijkt het door een vervreemdend spel met duisternis en

droom terug te grijpen op de traditie van het surrealisme.

Om de kijker niet te beïnvloeden geeft Pollack zijn schilderijen bijna nooit titels.,, De kijker moet bij het verkennen van mijn composities dezelfde vrijheid voelen die ik bij het schilderen had.''