GroenLeven adopteert Akkrum tijdens Elfwegentocht

GroenLeven, marktleider in het ontwikkelen van zonneparken en grootschalige zonnedaken, gaat inwoners van Akkrum helpen met fossielvrij reizen tijdens de Elfwegentocht.

Een elektrische trein maakt dagelijkse ritten in de ochtend, middag en einde van de middag om forenzen en schoolkinderen naar het station en school te brengen. In het weekend gaat de trein langs de sportvelden.

Forenzen die in Drachten of Sneek werken kunnen zich inschrijven voor de gratis Tesla taxi. Op 12 mei tijdens het duurzame Reuzedei evenement wordt de treinroute vast gereden om alle inwoners van Akkrum te informeren over de Elfwegentochtplannen van GroenLeven.

Directeur Sytse Bouwer: “GroenLeven wil bijdragen aan een schonere, betere en duurzame wereld. We vinden de Elfwegentocht een geweldig project en zijn blij dat we de inwoners van Akkrum fossielvrij kunnen vervoeren!”

Elektrische trein

Van 2 - 13 juli rijdt er 3 keer per dag een elektrische trein door Akkrum. Deze haalt ‘s ochtends forenzen op en zet deze af op het station vanwaar de reis kan worden voortgezet met de trein naar Heerenveen of Leeuwarden. Ook worden kinderen opgehaald en op school afgezet. In het weekend zal de trein langs de sportvelden gaan.



Tesla taxi

Forenzen die in Sneek of Drachten werken kunnen zich inschrijven voor de gratis Tesla taxi die GroenLeven inzet. De Tesla taxi maakt om 7:00 een rit van Akkrum richting Sneek en om 8.00 naar Drachten. Om respectievelijk 16.30 en 17.30 uur kunnen de werkende mensen weer een rit terugkrijgen naar huis.



Huisartsenpraktijk Akkrum maakt tijdens de Elfwegentocht gebruik van een GroenLeven Volkswagen GTE. Zo kunnen zijn hun huisbezoeken binnen Akkrum elektrisch en fossielvrij afleggen. Daarnaast stelt Friesland Lease in samenwerking met GroenLeven drie elektrische fietsen beschikbaar voor de inwoners van Akkrum.

Reuzedei pilot

Op 12 mei, tijdens het duurzame Reuzedei evenement, zal de treinroute voor het eerst worden verkend door Jan Terlouw, Sytse Bouwer van GroenLeven en Bouwe de Boer.



Naast dat GroenLeven Akkrum adopteert kunnen alle deelnemers van de Elfwegentocht tussen 2 en 13 juli (met uitzondering van het weekend) hun elektrische auto’s gratis opladen bij het kantoor van GroenLeven in Heerenveen (adres: De Ynfeart 7-400). Er kan gratis gebruik gemaakt worden van wifi zodat er tijdens het laden gewoon doorgewerkt kan worden.

Ook participeert GroenLeven in de Elfwegentocht Parade om een wereldrecord neer te zetten: de grootste parade van duurzame voertuigen ooit.