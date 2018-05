Dumfries met Jong Oranje naar Zuid-Amerika

Jong Oranje-coach Art Langeler heeft Denzel Dumfries geselecteerd voor de oefenstage in Zuid-Amerika.

Vrijdag 18 mei, nadat bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend heeft gemaakt, voegt Langeler nog enkele spelers toe aan de groep die momenteel uit zestien spelers bestaat.

Jong Oranje neemt het op 25 mei op tegen Bolivia en speelt vervolgens op 29 mei tegen Paraguay. De intercontinentale oefenstage in Zuid-Amerika is bedoeld om de spelers een unieke ervaring te bieden en ter voorbereiding op de cruciale EK-kwalificatieduels tegen concurrenten Engeland en Schotland in september.

Oefenstage Nederlands elftal

Op 16 en 17 mei organiseert het Nederlands elftal een trainingsstage op de KNVB Campus, waar spelers die geen clubverplichtingen meer hebben, zullen aansluiten. Denzel Dumfries is door bondscoach Ronald Koeman uitgenodigd voor deze stage.

Bron:sc-heerenveen.nl