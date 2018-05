Dansen en nog eens dansen bij Heaven Open Air

HEERENVEEN Uitverkocht, dat was het Heaven Open Air festitval. Hemelvaartsdag is inmiddels traditioneel de dag dat dit grote evenement vol vermaak in Heerenveen wordt gehouden. Maar liefst vierduizend bezoekers dansten erop los nabij het Abe Lenstra Stadion.



Een regenbui in de loop van de middag kon de pret niet drukken, vooral omdat daarna de zon tevoorschijn kwam en het festivalterrein verwarmde met een oranjegele gloed. Topacts uit de Nederlandse DJ wereld, waaronder Paul Elstak, Def Rhymz en Bizzey lieten de feestgangers verdeeld over vier stages uit hun dak gaan. Ook de Amsterdamse rapper Lil'Kleine trok met onder andere zijn hit "Drank & Drug" volop festivalpubliek naar de Mengelmoes stage.



Naast alle muziek zocht menig bezoeker ook ontspannings momentje op. Vele ballonnen met lachgas werden geconsumeerd, er werd gehoelahoept en het aloude spel de stoelendans was onder het stof vandaan gehaald. Fotograaf Douwe Bijlsma maakte een sfeerreportage.