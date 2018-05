Enerverend debuut Aaron Terpstra in Engeland

Afgelopen dinsdag is Aaron (10, Mildam) teruggekeerd van zijn eerste wedstrijden in zijn Stockcar Micro F2 in Engeland. Een enerverend weekend waarin de jonge Mildammer ook direct indruk wist te maken.

Zaterdag 5 mei was de eerste wedstrijd op Birmingham Wheels Raceway. Het team was ruim van te voren aanwezig om van de trainingsmogelijkheid gebruik te maken. De racebanen in Engeland zijn beduidend anders dan in Nederland. Hier kwam Aaron snel achter, na een paar ronden was de achteras kapot. Met hulp van diverse Engelse teams was de auto net op tijd gereed voor de eerste manche.



Met meer dan 30 auto's de baan op, een geweldige ervaring. De eerste manche was aftasten en in middenmoot uitgereden. De tweede manche ging goed met diverse crashes en herstarten (10).



In de finale startte Aaron op de eerste rij van de rooddakkers, een mooie uitgangspositie. De start was matig maar dit werd in de eerste bocht goed hersteld. Vervolgens een grote crash welke Aaron op een haar na wist te ontwijken en over de curves vloog. 4/5 auto's werden afgevoerd en ook Aaron kon naar het middenterrein. Einde finale, einde eerste racedag.



In de nacht is het team doorgereden naar Skegness om zich rond 9.30 uur aan de poorten te melden van Skegness Raceway.



In Skegness stonden 36 auto’s aan de start. Aangezien Aaron als rooddakker (hoogste grading) mee achteraan start, een enorme uitdaging op de voorste posities te eindigen. Op Skegness was trainen niet mogelijk. Voor Aaron om de baan te leren kennen, gebeurde tijdens de race. In de eerste manche was Aaron betrokken in een hevige crash, maar wist hier zonder schade erg knap uit te komen en eindigde als tiende. De tweede manche resulteerde in een keurige zevende plaats. In de finale werd van de 34ste positie gestart. Een indrukwekkende race resulteerde uiteindelijk in een geweldige vijfde plaats.

Tijdens de huldiging werd Aaron in het stadion in het zonnetje gezet, vanwege zijn aanwezigheid en prestaties.

Volgende race 26-27 mei Gouden Helm in Lelystad