De Ontmoeting:  “De Lus van Akkrum” 

De ‘Luscommissie’ van de Stichting Sport- en Activiteitenhal Utingeradeel, organiseert ook dit jaar weer de traditionele trimloop “De Lus van Akkrum”.

Woensdagavond 6 juni a.s. is het zover, om 19.00 uur start voor de 35e keer deze prachtige prestatieloop voor jong en oud. Digitale voorinschrijving en betaling is vanaf 9 mei mogelijk via de website Lus van Akkrum of op de avond zelf in de sporthal.

Wie gaat er schuil achter de ,,Lusco9mmissie?’’

,,De zogenaamde Luscommisie van de Utingeradeelhal is sinds 1989 verantwoordelijk voor de organisatie. Circa 50 vrijwilligers, waaronder de plaatselijke EHBO, zorgen voor een adequate en veilige uitvoering. ‘’

Waar vindt de start plaats?

,,De start vindt plaats bij de sporthal en voert langs de Birstumerdyk via de Leppedyk terug naar Akkrum. Deze prachtige landelijke route is ongeveer 12 km lang en kan ook wandelend worden afgelegd. Voor wandelaars is het ook mogelijk te kiezen voor een alternatieve lus van 7 km. Bij de Bokkumermar worden deze deelnemers met een pontje over de Nesser Sylroede gezet, waarna het via de Sodumerdyk en de watertoren weer richting Akkrum gaat. Naast wisselbekers voor de snelste hardlopers, ontvangen alle deelnemers een fraaie herinneringsmedaille. De uitslagen worden gepubliceerd op www.lusvanakkrum.nl en www.akkrum.net

Kunnen jullie iets vertellen over de historie van dit evenement?

,,De Lus van Akkrum is 35 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de Stichting Sport Real. Sport Real was destijds een initiatief van de Shell om Nederland op een alternatieve manier in beweging te krijgen. In Akkrum is dit voortvarend opgepakt, niet in het minst door toedoen van advocatentweeling Wim en Hans Anker. De eerste lopen met ca. 100 deelnemers hadden het karakter van een prestatietocht. Het (wandelend) uitlopen van de tocht was de hoofddoelstelling. In 1989 is de organisatie overgegaan naar de Stichting Sport- en Activiteitenhal Utingeradeel. Het aantal deelnemers groeide gestaag met als voorlopig hoogtepunt 750 deelnemers in 2013. Hoewel het een echte trimloop is gebleven is het winnen van de Lus van Akkrum belangrijker geworden.’’

Zijn er records genoteerd?

,De snelste man die het parcours heeft afgelegd was A. Visser uit Leeuwarden. In 2001 deed hij 36 min.en 11 sec. over de afstand van 11,6 km. In het jaar 2000 werd een record gevestigd door L. Klessens, die als vrouw in 46 min. en 43 sec. de afstand aflegde.’’

In de trimloop wel eens geannuleerd?

,,Twee keer is de Lus van Akkrum afgelast in verband met dreigend onweer. Één keer is de lus niet georganiseerd omdat door werkzaamheden aan de spoorwegovergang een veilige route gemaakt kon worden.’’

Hoe kan men zich aanmelden?

,,Dit jaar kan voor het eerst gebruik gemaakt worden van digitale voorinschrijving via www.lusvanakkrum.nl. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om aan de start in te schrijven, dit kan vanaf 18:00 uur in de sporthal.’’