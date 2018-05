Strijd tussen ervaren play-off deelnemers in Heerenveen

FC Utrecht nam negenmaal aan de play-offs deel, de Friezen acht keer. Alleen FC Groningen (10) streed vaker mee om een ticket voor Europees voetbal via de play-offs.

sc Heerenveen wist de play-offs twee keer te winnen, in 2005/2006 en 2007/2008 dwongen de Friezen via de play-offs deelname aan de UEFA Cup af. In 2005-2006 werd FC Twente verslagen en in 2007-2008 ging de plaatsing voor Europees voetbal ten koste van NAC Breda.

FC Utrecht plaatste zich viermaal voor Europees voetbal via de play-offs (sinds 2005/06). In 2006/07 was dat voor de Intertoto Cup en in 2009/10, 2012/13 en 2016/2017 voor de Europa League. Geen andere ploeg kwalificeerde zich vaker dan tweemaal voor Europees voetbal via de play-offs (sinds 2005/06).

Sinds de herinvoering van de play-offs in 2005/2006 kwamen sc Heerenveen en FC Utrecht elkaar twee keer tegen in de play-offs (2012/2013 en 2016/2017). De ploeg uit de Domstad bleek een taaie en moeilijke opponent, want sc Heerenveen bleef in alle confrontaties met lege handen staan (doelsaldo 8-3).

FC Utrecht gaat als hoogstgeplaatste ploeg de play-offs in. Sinds 2008/2009 is de huidige opzet van de play-offs van kracht (1 EL-plek) en in de negen edities veroverde de ploeg die in de reguliere als hoogste eindigde slechts tweemaal het EL-ticket, beide keren was dat FC Utrecht (2012/2013 en 2016/2017).

Van alle spelers van sc Heerenveen die dit seizoen in de Eredivisie in actie kwamen, scoorden alleen Reza Ghoochannejhad en Martin Ødegaard in de play-offs (allebei één keer). Ramon Leeuwin en Edson Braafheid zijn in de huidige selectie van FC Utrecht met twee goals de meest scorende spelers in de play-offs.

Aanvoerder Willem Janssen van FC Utrecht speelde meer play-off-duels dan iedere andere speler. Janssen kwam tijdens eerdere seizoenen 22 maal in de play-offs in actie. Woensdag kan FC Utrecht niet van zijn diensten gebruik maken, Janssen is geschorst, hij heeft een schorsing van de play-offs van vorig seizoen meegenomen.

Bij sc Heerenveen nam Reza dit seizoen de meeste treffers voor zijn rekening. De Iraanse international was acht maal trefzeker. Bij FC Utrecht was Zakaria Labyad de topscorer, de aanvaller kwam tot twaalf treffers.

Bron: sc-heerenveen.nl