Reportage: Van vluchteling tot bloemist 

Het is een verhaal van wilskracht en doorzettingsvermogen. Adnan komt oorspronkelijk uit Aleppo in Syrië, ontvluchtte dat land door het oorlogsgeweld en vond een nieuwe toekomst in Heerenveen op de ,flowerfarm’ van Remco Volbeda. Hier ontstaan dagelijks onder zijn vaardige vingers de mooiste bloemboeketten.



Maar dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Aan de houten keukentafel in de fraai verbouwde boerderij van Remco Volbeda aan Het Meer vertelt hij over de lange weg die hij heeft afgelegd. Samen met zijn familie runde Adnan in Aleppo een paar bloeiende bedrijven. Waaronder een groothandel in kleding. ,,De katoen maakten we zelf in een fabriek,’’ vertelt de Syriër. ,,Verder maakten we Syrische tapijten en had mijn broer een succesvol reclamebureau.’’

Adnan zelf had een opleiding tot bloemist gevolgd en dreef zijn eigen bloemenwinkel in Aleppo. Even voor de duidelijkheid: Aleppo is de grootste stad van Syrië en het economische hart van dit land.

Vier jaar geleden werd de stad een brandhaard van oorlogsgeweld. De bedrijventerreinen werden platgebombardeerd en tot hun grote verdriet zag de familie Akkad z’n levenswerk in rokende puinhopen veranderen. Omdat het niet langer veilig was om te blijven, vluchtte de familie naar Libanon. Adnan besloot verder te gaan en trok naar Libië, om vervolgens met een boot de oversteek richting Italië te maken. Eenmaal in Europa ging de reis naar Amsterdam, waar hij zich bij de politie meldde. ,,Die reis heeft me elke cent gekost die ik had gespaard,’’ vertelt de bloemist. ,,Het was voor mij bijna niet te bevatten dat ik alles kwijt was wat ik in mijn leven had opgebouwd.’’

Door de politie van Amsterdam werd Adnan doorgestuurd naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. ,,Daarna heb ik nog in drie andere centra gezeten,’’ vertelt hij. ,,Voordat ik naar Heerenveen kwam, heb ik eerst in centra in Budel, Wageningen en Delfzijl gezeten.’’ Via Willem Kiewit van de organisatie vluchtelingenwerk kwam Adnan in contact met bloemisterij Volbeda uit Heerenveen. ,,Omdat ik een opleiding in de bloemenwereld had, vroeg Willem zich af of ik misschien stage zou kunnen lopen bij een bloemisterij,’’ vertelt Adnan. ,,Dat leek me zelf ook een geweldig plan.’’

,,Een bijzondere jongen,’’ zegt Remco terugkijkend op zijn eerste ontmoeting met de Syrische vluchteling drie jaar geleden. ,,Hij sprak nog geen woord Nederlands, maar kende alle plantennamen. Ik twijfelde dan ook geen moment om hem een kans te geven. De eerste keer dat hij me hielp was bij de uitreiking van een roos aan elke deelnemer van de Avondvierdaagse.’’ Adnan lachend: ,,Zo heb ik voor het eerst tellen in het Nederlands geleerd.’’ Remco: ,,Hij was vanaf het begin heel leergierig en spelenderwijs heb ik hem Nederlands geleerd. Gewoon in de praktijk door de woorden voor alle dingen te vertalen die we onderweg tegenkwamen. Zoals huis, auto, asfalt, weg, links, rechts en noem maar op.’’

Met als gevolg dat Adnan op dit moment prima Nederlands spreekt. Hij heeft inmiddels op twee na alle benodigde inburgeringscursussen gedaan en als alles meezit, krijgt hij in 2019 een Nederlands paspoort. ,,Dan ben ik een Nederlander met een vaste baan,’’ zegt hij trots. Remco: ,,Ja, ik heb hem een vast contract gegeven, want hij heeft het vak van bloemist helemaal in de vingers.’’ Adnan: ,,Ik heb vanaf het moment dat ik Nederland kwam, nooit een uitkering willen hebben. Ik heb mijn geld met mijn eigen handen willen verdienen. En dat is me dus gelukt.’’ Remco: ,,En daarom ben ik best wel trots op hem. Als andere bedrijven zich ook eens wat meer als stageplek openstelden voor vluchtelingen, zouden ze mooie dingen kunnen bereiken. Dat zie je wel aan Adnan.’’

Harry de Jong